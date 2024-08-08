Лидер КНДР Ким Чен Ын снес дом своей бабушки

Лидер КНДР Ким Чен Ын снес дом своей бабушки. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о Ким Сон Э, второй жене дедушки Ким Чен Ына, Ким Ир Сена. Много лет назад ее пасынок, Ким Чен Ыр, обвинил ее в попытке привести к власти своего родного сына и поместил под домашний арест в особняк Хапджанг, расположенный на холме в окружении леса и искусственного озера, «не далеко, но и не слишком близко» к столице республики, Пхеньяну. Площадь первого этажа составляла 1,4 тысячи квадратных метров, что примерно втрое меньше, чем у жилья Ким Чен Ына. В нем Ким Сон Э проживала до своего ухода из жизни в 2014 году. Исследователь Джейкоб Богл, составивший подробную карту КНДР на основе спутниковых снимков, заметил, что ни от особняка, ни от находившейся возле него постройки для охраны и другого персонала ничего не осталось. При этом забор вокруг этой территории стал шире.

Богл отметил, что точного ответа на вопрос, почему дом снесли, нет. Он рассказал, что Ким Чен Ын уже несколько раз сносил недвижимость, принадлежавшую репрессивным чиновникам, а также виллу собственного дедушки Ким Ир Сена после его ухода из жизни. Исследователь предположил, что у нынешнего лидера КНДР нет средств, чтобы содержать резиденцию своей бабушки. Он добавил, что, возможно, Ким Чен Ын решил избавиться от лишних и устаревших особняков, чтобы перенаправить деньги на обустройство и ремонт своей роскошной недвижимости.

Так, в конце прошлого года стало известно, что политик сменил автомобиль на Mercedes-Maybach.