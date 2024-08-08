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15:17, 8 августа 2024Экономика

Ким Чен Ын снес дом своей бабушки

Лидер КНДР Ким Чен Ын снес дом своей бабушки

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын снес дом своей бабушки. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о Ким Сон Э, второй жене дедушки Ким Чен Ына, Ким Ир Сена. Много лет назад ее пасынок, Ким Чен Ыр, обвинил ее в попытке привести к власти своего родного сына и поместил под домашний арест в особняк Хапджанг, расположенный на холме в окружении леса и искусственного озера, «не далеко, но и не слишком близко» к столице республики, Пхеньяну. Площадь первого этажа составляла 1,4 тысячи квадратных метров, что примерно втрое меньше, чем у жилья Ким Чен Ына. В нем Ким Сон Э проживала до своего ухода из жизни в 2014 году. Исследователь Джейкоб Богл, составивший подробную карту КНДР на основе спутниковых снимков, заметил, что ни от особняка, ни от находившейся возле него постройки для охраны и другого персонала ничего не осталось. При этом забор вокруг этой территории стал шире.

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Богл отметил, что точного ответа на вопрос, почему дом снесли, нет. Он рассказал, что Ким Чен Ын уже несколько раз сносил недвижимость, принадлежавшую репрессивным чиновникам, а также виллу собственного дедушки Ким Ир Сена после его ухода из жизни. Исследователь предположил, что у нынешнего лидера КНДР нет средств, чтобы содержать резиденцию своей бабушки. Он добавил, что, возможно, Ким Чен Ын решил избавиться от лишних и устаревших особняков, чтобы перенаправить деньги на обустройство и ремонт своей роскошной недвижимости.

Так, в конце прошлого года стало известно, что политик сменил автомобиль на Mercedes-Maybach.

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      Полина Кислицына
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