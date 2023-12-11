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13:30, 11 декабря 2023Ценности

Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach в обход санкций

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach в обход санкций

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach в обход санкций в отношении предметов роскоши, наложенных Советом безопасности ООН. Об этом сообщает SBS.

На данном транспортном средстве северокорейский лидер прибыл на Общереспубликанский съезд матерей в Пхеньяне. «Если присмотреться, то можно увидеть маркировку Maybach на задней двери и надпись S650 на багажнике. Судя по всему, это новый автомобиль Mercedes-Maybach, выпущенный в 2019 году», — говорится в материале.

Известно, что во время визита в Россию в сентябре Ким Чен Ын использовал свой старый автомобиль.

В октябре сообщалось, что президент России Владимир Путин прилетел в Китай с личным автомобилем. На размещенном снимке запечатлен бронированный Aurus Senat черного цвета, в который политик сел по прибытии в пекинский аэропорт Шоуду.

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      Карина Черных
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