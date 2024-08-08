Колин Фаррелл рассказал о сыне с редким неизлечимым заболеванием

Актер Колин Фаррелл рассказал о сыне с неизлечимым синдромом Ангельмана

Ирландский актер Колин Фаррелл рассказал о 20-летнем сыне Джеймсе с неизлечимым заболеванием. Редкое интервью артист дал журналу People.

Фаррелл сообщил, что Джеймс страдает от синдрома Ангельмана, который вызывает задержки в развитии. Сын актера не может разговаривать и нуждается в постоянном присмотре. Молодого человека сопровождает опекун, помогающий ему с повседневными задачами.«Я хочу, чтобы мир был добр к Джеймсу. Я хочу, чтобы мир относился к нему с добротой и уважением», — отметил актер.

Юноша появился на свет в отношениях Фаррелла с канадской моделью Ким Борденейв. У Колина есть еще один сын, 14-летний Генри от польской актрисы Алиции Бахледа-Цурусь.

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