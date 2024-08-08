Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:37, 8 августа 2024Культура

Опубликован список лучших и худших фильмов по комиксам Marvel

«Человек-паук» назван лучшим фильмом Marvel, худшим — «Фантастическая четверка»

Кадр: фильм «Человек-паук»

Критики составили рейтинг самых лучших и худших кинокомиксов Marvel за всю историю. Подробное исследование опубликовал портал Business Insider.

Лучшей картиной по комиксам студии назван «Человек-паук: Через вселенные», который получил положительную оценку 97 процентов критиков. На втором месте расположился хит «Черная пантера» (96 процентов) с Чедвиком Боузманом в главной роли. Замкнул тройку лучших еще один Человек-паук, на этот раз мультипликационный — «Человек-Паук: Паутина Вселенных» (95 процентов).

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Абсолютно худшей в истории Marvel экранизацией назван фильм «Фантастическая четверка» 2015 года, получивший лишь 9 процентов одобрения критиков. Рядом расположились картины «Электра» 2005 года и недавняя «Мадам Паутина», которые набрали 11 процентов.

Ранее состоялась премьера марвеловского хита «Дэдпул и Росомахи», который уже бьет рекорды по сборам, несмотря на возрастное ограничение 18+.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Москвич переломал ребра 63-летней матери

      Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

      Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

      Названа максимально допустимая порция арбуза и дыни в день

      Россиянку заставили извиниться перед мертвым экс-супругом за гневные СМС

      Автобус с российскими туристами в Турции столкнулся с эвакуатором и перевернулся

      Звезда «Дневников вампира» рассказала о последствиях серьезной велосипедной аварии

      Задержаны сорвавшие концерты Тейлор Свифт террористы

      В России заявили о бездефицитном бюджете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше