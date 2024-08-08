Милонов призвал артистов «дуть в трубочку» перед выходом на сцену

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал артистов проходить тест на опьянение перед выступлением. Его слова приводит Общественная служба новостей.
«Сцена, конечно, не кабина самосвала. Тут можно и пятьдесят грамм для смелости, наверное, что лично я не очень одобряю. Но публика ждет представления от артиста, а не звонкой струи алкогольной рвоты под веселую фонограмму», — пояснил он.
Парламентарий отметил, что пьяный артист на сцене проявляет неуважение к зрителям. В качестве примера он привел скандальное выступление певицы Глюкозы в Красноярске. Милонов призвал звезд «дуть в трубочку» и сдавать экспресс-анализы на содержание в крови и моче запрещенных веществ. «Нам нужна трезвая сцена, а не филиал нарколожки», — заключил депутат.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену. Хамзаев подчеркнул, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.