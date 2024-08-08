Милонов призвал артистов «дуть в трубочку» перед выходом на сцену

Депутат Милонов призвал артистов проходить тест на опьянение перед выступлением

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал артистов проходить тест на опьянение перед выступлением. Его слова приводит Общественная служба новостей.

«Сцена, конечно, не кабина самосвала. Тут можно и пятьдесят грамм для смелости, наверное, что лично я не очень одобряю. Но публика ждет представления от артиста, а не звонкой струи алкогольной рвоты под веселую фонограмму», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что пьяный артист на сцене проявляет неуважение к зрителям. В качестве примера он привел скандальное выступление певицы Глюкозы в Красноярске. Милонов призвал звезд «дуть в трубочку» и сдавать экспресс-анализы на содержание в крови и моче запрещенных веществ. «Нам нужна трезвая сцена, а не филиал нарколожки», — заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену. Хамзаев подчеркнул, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.