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15:09, 8 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения боекомплекта ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в Курской области

Министерство обороны (МО) Российской Федерации показало кадры уничтожения полевого боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированный боекомплект подразделения противника. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении.

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Российские военнослужащие с помощью расчета гаубицы Д-30 нанесли удар по боекомплекту. На кадрах можно увидеть, как находящийся в поле возле леса боекомплект несколько раз взрывается из-за попадания снаряда орудия.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Продвижение украинских сил остановлено, утверждает МО РФ.

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      Никита Абрамов
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