МО РФ показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в Курской области

Министерство обороны (МО) Российской Федерации показало кадры уничтожения полевого боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированный боекомплект подразделения противника. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие с помощью расчета гаубицы Д-30 нанесли удар по боекомплекту. На кадрах можно увидеть, как находящийся в поле возле леса боекомплект несколько раз взрывается из-за попадания снаряда орудия.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Продвижение украинских сил остановлено, утверждает МО РФ.