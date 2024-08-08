Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 8 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в Курской области

Минобороны России (МО РФ) показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, удары наносились по противнику экипажами самолетов оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. В частности, авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

«[Эта техника] позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — уточнили в Минобороны.

На кадрах можно увидеть, как российские экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 наносят удары авиационными средствами поражения по военной технике украинских формирований.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — заключили в ведомстве.

Утром во вторник, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. По большей части, удары наносились по приграничному городу Суджа. Украинские формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Попытку наступления подразделений ВСУ вглубь Курской области пресекли, официально заявляли в МО РФ. Бои продолжаются третьи сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео

      Девушку с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Петербурге

      Российского майора осудили на 14 лет за госизмену и лишили звания

      Бывшему главному кадровику Минобороны сократили на месяц срок в СИЗО

      Тренера российских синхронисток разочаровала Олимпиада-2024

      Россиянам назвали самое выгодное время для отдыха в отелях «все включено» в Анапе

      VK назвал самые популярные мультфильмы у детей

      Катя Лель впервые высказалась о конфликте Глюкозы с Фадеевым

      Военкора Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше