Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в Курской области

Минобороны России (МО РФ) показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, удары наносились по противнику экипажами самолетов оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. В частности, авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

«[Эта техника] позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — уточнили в Минобороны.

На кадрах можно увидеть, как российские экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 наносят удары авиационными средствами поражения по военной технике украинских формирований.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — заключили в ведомстве.

Утром во вторник, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. По большей части, удары наносились по приграничному городу Суджа. Украинские формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Попытку наступления подразделений ВСУ вглубь Курской области пресекли, официально заявляли в МО РФ. Бои продолжаются третьи сутки.