Мошенники обманули замдиректора по экономическому развитию РАН на миллионы рублей

В Санкт-Петербурге аферисты похитили 40 млн рублей у замдиректора РАН

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники обманули заместителя директора по экономическому развитию Российской академии наук (РАН) на 40 миллионов рублей. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, накануне с заявлением в полицию обратилась сама 81-летняя потерпевшая. Она рассказала, что с марта по июнь ей периодически звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, и убеждали, что некие злоумышленники пытаются завладеть ее денежными средствами.

Женщина поверила аферистам и сообщила им свои паспортные данные, обеспечив доступ к личному кабинету. Позже с ее счета было похищено 40 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Иркутской области мошенники выдали себя за брокеров и за день обманули четверых местных жителей на 1,6 миллиона рублей.