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09:12, 8 августа 2024Силовые структуры

Лжеброкеры обманули четверых россиян почти на два миллиона рублей за день

В Иркутской области аферисты выдали себя за брокеров и обманули четверых россиян

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Иркутской области аферисты выдали себя за брокеров и за день обманули четверых местных жителей на 1,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Первый из пострадавших перевел лжеброкерам 944 тысячи рублей. Ему позвонили специалист несуществующей инвестиционной компании и предложили дополнительный заработок на бирже. Мужчина поверил и внес депозит на указанный счет. Далее он взял кредит и положил эти деньги на «брокерский счет». Через какое-то время его личный кабинет на торговой платформе был заблокирован, тогда пострадавший понял, что стал жертвой мошенников.

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Аналогичным методом обманули еще троих жителей региона. Суммарно они перевели аферистам около 660 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманом похитили у московского пенсионера свыше 82,8 миллиона рублей.

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      Варвара Митина
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