Москвич переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке

В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке

В Москве 38-летний мужчина жестоко избил 63-летнюю мать. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, пенсионерку госпитализировали с переломанными ребрами и позвонками.

Сына пострадавшей уже задержали. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Башкортостане суд рассмотрит дело в отношении 30-летнего местного жителя, забившего до смерти 85-летнюю бабушку.