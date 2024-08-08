Москвич переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке

В Москве 38-летний мужчина жестоко избил 63-летнюю мать. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, пенсионерку госпитализировали с переломанными ребрами и позвонками.
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