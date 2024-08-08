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16:15, 8 августа 2024Силовые структуры

Москвич переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке

В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 38-летний мужчина жестоко избил 63-летнюю мать. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, пенсионерку госпитализировали с переломанными ребрами и позвонками.

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      Екатерина Кашурникова
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