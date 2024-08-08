Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Вильфанд: в Москве в начале недели похолодает до плюс 17-20 градусов

В начале следующей недели температура в столице заметно понизится и окажется на уровне 17-20 градусов. Об этом агентству «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью в понедельник, 12 августа, ожидается плюс 9–14 градусов. Что касается дневных температур, столбики термометров будут подниматься до отметки в плюс 20 градусов далеко не во всех районах столицы. «Такая погода будет в начале недели, и в понедельник, и во вторник, также будут кратковременные дожди», — уточнил Вильфанд.

Потепление придет к четвергу, 15 августа. Столбики термометров в дневные часы снова повысятся до отметок в плюс 25 градусов, пообещал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей загорать. По словам синоптика, на текущей неделе ожидается переменная облачность, при этом солнечные лучи все равно будут проглядывать сквозь облака. Ультрафиолетовый индекс составит примерно 3 — в такое время на солнце безопасно находиться даже в полуденные часы.