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15:42, 8 августа 2024Путешествия

Мужчина изнасиловал мальчика-подростка в туалете закусочной на популярном курорте Европы

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Швейцарец изнасиловал мальчика-подростка в туалете закусочной на Майорке, Испания. О случившемся на популярном курорте Европы сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в ресторане Магалуфа, где в воскресенье, 4 августа, проходила вечеринка. Туда 17-летний британский турист попал после прогулки с друзьями. Его посадили за один стол с мужчиной из Швейцарии, с которым они стали вместе пить. Когда подросток отправился в туалет, новый знакомый последовал за ним и напал на него.

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После изнасилования британец вышел из закусочной и сообщил о случившемся полиции. По показаниям пострадавшего правоохранители смогли найти и задержать предполагаемого преступника. Однако вскоре суд освободил его под залог.

Другая путешественница ранее также подверглась изнасилованию на Майорке. Девушка пошла на пляж заняться сексом с одним мужчиной, но внезапно на месте происшествия появился другой злоумышленник.

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      Марк Успенский
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