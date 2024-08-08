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21:03, 8 августа 2024Из жизни

На дне моря обнаружили редчайший корабль пиратов

Livescience: у берегов Испании обнаружен затонувший корабль берберских пиратов

Фото: Didier Barriere Doleac / Shutterstock / Fotodom

У берегов Испании совершена редчайшая находка — охотники за сокровищами обнаружили затонувший корабль берберских пиратов. Об этом сообщает издание Livescience.

14-метровый парусник, принадлежавший алжирским корсарам, затонул в XVII веке в водах между Испанией и Марокко. Специалисты полагают, что пираты планировали напасть на жителей прибрежных деревень в Европе, похитить их и продать в рабство. Трюм судна оказался нагружен посудой из Алжира. По всей видимости, с ее помощью пираты могли выдавать себя за торговцев.

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Судно обнаружила американская компания Odyssey Marine Exploration, обследовавшая Гибралтарский пролив в поисках другого затонувшего парусника. Обломки пиратского судна находились на дне моря на глубине 830 метров. Хотя открытие было совершено еще в 2005 году, официально о нем объявили лишь сейчас.

Ранее сообщалось, что в археологическом парке Геркуланум на юге Италии вновь открыли для посетителей древнеримский пляж. Он почти 2000 лет был погребен под пеплом после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

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      Олег Парамонов
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