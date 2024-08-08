Атака на Курскую область Российской Федерации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужна Киеву, чтобы отказаться от мирных переговоров. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«Кажется, всем уже ясно, что вторжение на территорию РФ — это не про "мирный план в ноябре" и не про "второй мирный саммит. Это для того, чтобы этого не произошло», — написал политик.
По его словам, союзники Украины все больше давят на Владимира Зеленского, убеждая начать мирные переговоры, а эскалация конфликта путем атаки на территорию России является удобным для украинского лидера способом от них отказаться.
«"Давайте просто воевать" — это теперь не Джонсон. Это Зеленский», — заключил Дубинский.
Ранее газета The Washington Post (WP) заявила, что Киев не подвергался критике Вашингтона за операцию ВСУ в Курской области. Издание отмечает, что, хотя Белый дом и разрешил Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по территории России, пересечение боевыми машинами границы России по-прежнему запрещено условиями поставок.