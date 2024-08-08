На Украине атаку на Курскую область сочли отказом от мирных переговоров

Депутат Рады: атака на Курскую область нужна Киеву, чтобы сорвать переговоры

Атака на Курскую область Российской Федерации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужна Киеву, чтобы отказаться от мирных переговоров. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Кажется, всем уже ясно, что вторжение на территорию РФ — это не про "мирный план в ноябре" и не про "второй мирный саммит. Это для того, чтобы этого не произошло», — написал политик.

По его словам, союзники Украины все больше давят на Владимира Зеленского, убеждая начать мирные переговоры, а эскалация конфликта путем атаки на территорию России является удобным для украинского лидера способом от них отказаться.

«"Давайте просто воевать" — это теперь не Джонсон. Это Зеленский», — заключил Дубинский.

Ранее газета The Washington Post (WP) заявила, что Киев не подвергался критике Вашингтона за операцию ВСУ в Курской области. Издание отмечает, что, хотя Белый дом и разрешил Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по территории России, пересечение боевыми машинами границы России по-прежнему запрещено условиями поставок.