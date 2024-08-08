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05:11, 8 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о дефиците бюджета на армию

«Обозреватель»: на Украине дефицит бюджета на армию составляет 500 млрд. гривен

Фото: Reuters

На Украине дефицит бюджета на армию по оценкам правительства составляет около 500 миллиардов гривен, компенсировать эту дыру за счет международной помощи невозможно, рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Об этом пишет «Обозреватель».

По словам политика, денег, выделяемых западными партнерами, хватает на все нелетальные и невоенные расходы (зарплаты, пенсии).

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«Придется находить внутренние ресурсы. Это, в первую очередь, налоги и таможенные платежи, немного приватизация, немного доходы государственных предприятий, дивиденды», — указал он.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024-го половина украинского бюджета пошла на военные нужды. По словам представителя властей, за полгода бюджет страны составил 1,935 триллиона гривен (почти 47 миллиардов долларов по текущему курсу Нацбанка Украины). Из них 50,9 процента были потрачены на военные нужды.

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      Марина Совина
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