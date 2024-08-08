На Западе предупредили Украину о последствиях атаки на Курскую область

NZZ: нападение ВСУ на Курскую область стратегически является тупиком

Украина окажется в тупике после атаки на Курскую область. Об этом предупредил журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Он подчеркнул, что такой ход не поможет украинской армии победить в конфликте, а лишь приведет к большим потерям личного состава. При этом войска уже испытывают нехватку живой силы, напомнил журналист. «В стратегическом плане внезапный маневр в Курской области представляет собой тупик», — отметил он.

По словам Рюеша, от этой атаки Украина «больше потеряет, чем выиграет». Он также добавил, что брошенные на Курскую область силы, возможно, могли бы принести большую пользу на «шатком фронте» в Донбассе.

Ранее США высказались об использовании Украиной американского оружия для ударов по территории России. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон по-прежнему это не одобряет.