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22:59, 8 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе предупредили Украину о последствиях атаки на Курскую область

NZZ: нападение ВСУ на Курскую область стратегически является тупиком

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украина окажется в тупике после атаки на Курскую область. Об этом предупредил журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Он подчеркнул, что такой ход не поможет украинской армии победить в конфликте, а лишь приведет к большим потерям личного состава. При этом войска уже испытывают нехватку живой силы, напомнил журналист. «В стратегическом плане внезапный маневр в Курской области представляет собой тупик», — отметил он.

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По словам Рюеша, от этой атаки Украина «больше потеряет, чем выиграет». Он также добавил, что брошенные на Курскую область силы, возможно, могли бы принести большую пользу на «шатком фронте» в Донбассе.

Ранее США высказались об использовании Украиной американского оружия для ударов по территории России. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон по-прежнему это не одобряет.

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      Марина Совина
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