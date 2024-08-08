США не поддержали удары ВСУ по Курской области

Сингх: США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ по территории России

США не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием по территории России. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя атаки ВСУ по Курской области, ее слова приводит РИА Новости.

При этом в Вашингтоне считают, что ситуация в российском регионе «не грозит эскалацией украинского конфликта», уточнила Сингх.

Ранее чиновница заявила, что использование ВСУ американского оружия для нанесения ударов по Курской области не противоречит политике США. Она объяснила, что Штаты расценивают это как «действия по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику» Вашингтона.

Тем временем главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи во время атаки ВСУ на Курскую область. Главком сообщил, что поблагодарил Каволи за выделенную военную помощь.