Названы российские компании с самой высокой зарплатой курьеров

HH.ru опубликовал список российских компаний с самой высокой зарплатой курьеров

Средняя зарплата курьеров в России на данный момент составляет 110 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на исследование HH.ru пишет РБК.

Компанией с самыми высокими зарплатами для курьеров сервис назвал «Купер» (ранее «Сбермаркет») — здесь представители этой профессии могут получать до 202 тысяч рублей на руки. Получать такую оплату могут курьеры на собственном авто, при этом компания предлагаем им график с занятостью от трех часов в день.

На втором месте по уровню заработка курьеров оказался «Перекресток Впрок» — там соискателям на личной грузовой машине предлагают от 200 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, при этом ежедневный доход составляет от 10 тысяч. Третьим в опубликованном списке оказался Ozon Fresh. В компании готовы платить курьерам с личным автомобилем от 150 до 270 тысяч рублей до вычета налогов, а на электровелосипеде — от 120 до 170 тысяч.

В топ-10 российских компаний по уровню зарплат курьеров с личными авто вошли также магазин «ВсеИнструменты.ру» (от 200 тысяч рублей на руки), доставка еды «PizzaSishiWok» (от 150 до 235 тысяч рублей) и «Бургер Кинг» (от 197 тысяч рублей). Сеть быстрого питания предлагает велокурьеру до 150 тысяч рублей, пешему — до 116 тысяч. Московский ЦУМ готов платить соискателям от 170 до 250 тысяч рублей до вычета налогов, при этом работнику предоставят служебный автомобиль. На восьмой строчке оказался сервис аренды самокатов Whoosh — там зарплата курьеров от 150 до 200 тысяч рублей на руки.

В «Тануки» готовы предложить «поющим курьерам» от 150 до 200 тысяч рублей на руки — сотруднику необходимо будет гулять по городу с термосумкой, а также петь для гостей. От соискателя требуется обладание голосом и знание текстов определенных песен. Замыкает рейтинг служба доставки «Dostaевский» — зарплата автокурьеров тут составляет до 208 630 рублей на руки, велокурьерам — до 164 тысяч рублей.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев назвал ненормальной ситуацию с равной зарплатой у курьера и инженера. Он признал, что рынку требуется больше людей для выполнения служебных функций, но даже это обстоятельство не оправдывает сокращения разницы в зарплатах. Медведев призвал задуматься над исправлением ситуации, потому что число курьеров растет за счет масштабного перетока людей из реальных секторов экономики.