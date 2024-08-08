В России высказались о влиянии атаки ВСУ на Курскую область на мирные переговоры

Депутат Чепа: нападение на Курскую область отдалило мирные переговоры

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область только отдалила мирные переговоры, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также подчеркнул необходимость создания буферной зоны для обеспечения безопасности населения России.

«Украины пытается разыгрывать самые разные карты для возможности вступления в переговоры, понимая, что внешние обстоятельства могут измениться. И нападение на Курскую область — это один из аргументов. Также это демонстрация миру того, что Украина готова сражаться при наличии оружия, денег», — сказал политик.

По мнению Чепы, этот шаг ВСУ только отдалил переговоры о мире и укрепил понимание о необходимости создания буферной зоны.

«Буферная зона — это и Харьков, и Сумы, и Чернигов. Как минимум. Нам нужны гарантии безопасности для страны и населения», — подчеркнул депутат.

Ранее советника офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью атаки на Курскую область стало укрепление переговорных позиций Киева.