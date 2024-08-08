Опасность мощного землетрясения в Японии для России оценили

Сейсмолог Татевосян: землетрясение в Японии не угрожает российским регионам

Мощное землетрясение, которое произошло на острове Кюсю в Японии, не угрожает побережью Камчатки и Приморскому краю. Опасность явления для российских регионов оценил заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, подобные землетрясения не являются выдающимся событием для этой местности. Поэтому Приморью и Камчатке ничего не угрожает.

Мощное землетрясение в районе японского острова Кюсю произошло ранее 8 августа. Магнитуда подземных толчков достигала 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине 30 километров под поверхностью океана.

Позже японские метеорологи предупредили о риске еще одного мощного землетрясения в разломе Нанкай. По словам ученых, с высокой вероятностью могут произойти подземные толчки в 8-9 баллов. Тогда на страну может обрушиться цунами высотой более 30 метров.