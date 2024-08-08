Предсказано новое мощное землетрясение в Японии

В Японии предупредили о новом мощном землетрясении в разломе Нанкай

В Японии предупредили о повышенной вероятности нового мощного землетрясения в разломе Нанкай. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление, пишет ТАСС.

«Вероятность мощного землетрясения в разломе Нанкай стала выше, чем в обычное время», — заявили специалисты. В ведомстве также предсказали возможное возникновение сильного цунами вдоль побережья Тихого океана. Явление может затронуть обширную территорию от южного острова Окинава до Токио и соседних с ним префектур.

По словам метеорологов, мощные землетрясения магнитудой около 8 происходят в районе разлома Нанкай раз в 100-200 лет. По прогнозам ученых, вероятность подземных толков в 8-9 баллов в течение ближайших 30 лет достигает 70-80 процентов. Если оно случится, есть риск, что пострадает значительная часть страны. На Японию может обрушиться цунами высотой более 30 метров, предупредили специалисты.

Ранее 8 августа в районе японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.