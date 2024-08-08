Пассажир самолета сломал ногу при сильной турбулентности и решил засудить авиакомпанию

PYOK: пассажир рейса American Airlines сломал ногу при турбулентности

Пассажир самолета American Airlines сломал ногу при сильной турбулентности во время полета и решил засудить авиакомпанию. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Вашингтона в Новый Орлеан в августе 2023 года, однако известно о нем стало только сейчас. Мужчина по имени Гаэль Северони встал со своего места, чтобы пропустить попутчика в туалет, но в этот момент самолет оказался в зоне турбулентности. Северони упал и сломал ногу в области лодыжки.

В результате пассажир долгое время страдал от сильных болей и проходил лечение. Он обратился в суд, обвинив в случившемся авиакомпанию. По словам Северони, члены экипажа якобы не оповестили людей о возможной тряске.

Ранее сообщалось, что пассажирку самолета парализовало ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines.