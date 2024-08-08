Эксперт Петрович: власти Молдавии действуют по практике Геббельса

Политика правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), возлагающей вину за свои провалы на Россию и свое русскоязычное население, основывается на практиках, которые были отработаны в прошлом веке Йозефом Геббельсом. Об этом заявил глава координационного совета российских соотечественников, лидер поискового движения республики Алексей Петрович, передает его слова ТАСС.

Он заявил, что русофобская риторика была отработана еще в прошлом веке нацистами. По его словам, если раньше для образа «внешнего врага» использовались евреи, то для нынешнего правительства Молдавии — это русские.

«Кто виноват во всех бедах партии Партии действия и солидарности? По их версии, это русские», — заключил Петрович.

Ранее помощника российского военного атташе обязали покинуть Молдавию. Его подозревают в шпионаже.