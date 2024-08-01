Посол Васнецов: помощника российского военного атташе обязали покинуть Молдавию

Помощника военного атташе российского посольства в Молдавии обязали покинуть республику из-за подозрений в участии в деле о шпионаже. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Васнецов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия в отношении молдавских граждан, которых подозревают в госизмене. «К этому был подтянут сотрудник посольства, помощник военного атташе, который, по той информации, что мы получили из уст МИД [Молдавии], был вовлечен в эти дела. Сотрудник объявлен персоной нон грата, в течение определенного периода времени он должен покинуть страну», — пояснил глава российской дипмиссии.

Ранее Васнецова вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста. Накануне, 31 июля, Служба информации и безопасности и прокуратура республики провели обыски в кабинете главы юридического департамента молдавского парламента, депутата от правящей партии PAS Иона Крянгэ. По данным местных СМИ, его подозревают в передаче секретных сведений сотрудникам российского диппредставительства.

Посольство России ответило на обвинения в проведении шпионской деятельности в Молдавии, назвав их вбросом и связав с «попытками определенных сил использовать "шпионскую тему"» перед выборами главы республики, которые должны пройти в октябре. Васнецов также пообещал, что Москва ответит Кишиневу на высылку российского дипломата из Молдавии.