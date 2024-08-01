Посла России вызвали в МИД Молдавии

Посла России Васнецова вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста

Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики в связи с обысками в молдавском парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Об этом сообщает молдавский телеканал TV6.

Как заявили в российском посольстве, Васнецова вызвали в ведомство для вручения ноты протеста.

Утром 31 июля Служба информации и безопасности и прокуратура Молдавии вместе со спецназом устроили обыски в кабинете главы юридического департамента парламента, депутата от правящей партии республики PAS Иона Крянгэ. По данным молдавских СМИ, его подозревают в передаче секретных сведений сотрудникам посольства РФ.

Позднее посольство России ответило на обвинения в проведении шпионской деятельности в Молдавии, назвав их вбросом и связав с «попытками определенных сил использовать "шпионскую тему"» перед выборами президента республики, которые должны состояться в октябре.