Москва пообещала ответить Кишиневу на высылку российского дипломата из Молдавии

Васнецов: Москва ответит Кишиневу на высылку российского дипломата из Молдавии

Москва ответит Кишиневу на высылку из Молдавии дипломата РФ. Об этом журналистам заявил российский посол Олег Васнецов, передает РИА Новости.

«Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство», — отметил дипломат.

Васнецов добавил, что такие действия со стороны Молдавии не способствуют «духу нормального взаимопонимания и сотрудничества», следовать которому Россия призывает республику. Посол также выразил недоумение относительно данного решения Кишинева, так как его приняли до завершения следствия по делу о якобы шпионаже.

Ранее сообщалось, что в парламенте Молдавии прошли обыски. Их провели в связи с подозрениями в государственной измене. В прокуратуре рассказали, что работник парламента, предположительно, передал сотруднику одного из посольств информацию, которая может быть использована против Кишинева.

1 августа посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики. Ему была вручена нота протеста. Также стало известно об объявлении внешнеполитическим ведомством Молдавии одного сотрудника посольства России персоной нон грата. Уточняется, что речь идет о помощнике военного атташе посольства.