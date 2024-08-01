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10:35, 1 августа 2024Бывший СССР

МИД Молдавии объявил одного сотрудника посольства России персоной нон грата

МИД Молдавии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в республике, передает ТАСС.

«Нас проинформировали, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата», — сообщил российский посол Олег Васнецов после посещения молдавского дипломатического ведомства. Он уточнил, что персоной нон грата был объявлен помощник военного атташе посольства.

Дипломат отметил, что Россия, традиционно, даст ответ на решение Кишинева.

Отмечалось, что вызов Васнецова в МИД связан с обысками в молдавском парламенте и обвинениями задержанных в госизмене.

Утром 31 июля Служба информации и безопасности (СИБ) и прокуратура Молдавии вместе со спецназом устроили обыски в кабинете главы юридического департамента парламента, депутата от правящей партии республики PAS Иона Крянгэ.

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