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09:05, 8 августа 2024Россия

Под Москвой перевернулся автобус с 15 пассажирами

В подмосковном Ступино 5 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Ступино перевернулся микроавтобус с 15 пассажирами. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что опрокидывание транспорта произошло на 95-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель Honda попутно врезался в микроавтобус, после чего транспортное средство оказалось на боку.

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ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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