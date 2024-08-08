Под Москвой перевернулся автобус с 15 пассажирами

В подмосковном Ступино 5 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса

В подмосковном Ступино перевернулся микроавтобус с 15 пассажирами. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что опрокидывание транспорта произошло на 95-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель Honda попутно врезался в микроавтобус, после чего транспортное средство оказалось на боку.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области при столкновении автобуса и грузовика на федеральной трассе Р-22 «Каспий» пострадали свыше 15 человек. Отмечалось, что среди пострадавших трое детей. Двое взрослых после аварии находятся в тяжелом состоянии, разъяснили в администрации российского региона.