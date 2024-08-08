Принц Гарри испугался Трампа и решил срочно наладить отношения с королем

Принц Гарри и Меган Маркл решили помириться с королевской семьей

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят срочно наладить отношения с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ссора Гарри с родственниками тянется с 2020 года, когда он и Меган решили перебраться в США. Отношения между ними и другими членами королевской семьи стали еще хуже после интервью Гарри и Меган американской телеведущей Опре Уинфри и выхода автобиографической книги «Запасной».

Гарри неоднократно пытался помириться с семьей, однако его усилия были напрасны. Журналист Daily Mail Ричард Иден утверждает, что на этот раз Гарри и Меган настроены особенно решительно. По его словам, они испугались, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2024-го их ждет депортация.

Несколько месяцев назад Трамп заявил, что при получении визы Гарри лгал об отсутствии у него пристрастия к наркотикам. При этом в его автобиографии упоминается, что он употреблял марихуану, кокаин и галлюциногенные грибы. Это, по мнению Трампа, может быть основанием для выдворения Гарри и Меган из страны.

Ранее сообщалось, что отношения между принцем Гарри и королем Карлом III ухудшились. После их встречи в феврале Карл стал игнорировать не только звонки принца, но и прекратил отвечать на его письма.