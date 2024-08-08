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15:25, 8 августа 2024Культура

Пугачева отреагировала на слухи о возвращении в Россию

Пугачева высмеяла слова продюсера Дзюника о возвращении в Россию
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о возвращении в Россию. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пугачева выложила в соцсеть видео, на котором продюсер Леонид Дзюник рассуждает о возвращении артистки на родину. «Оказывается, Алла Борисовна Пугачева, как сообщает "Московский комсомолец", засобиралась домой, и причиной этому являются ее дети, Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры», — заявляет в ролике медиаменеджер.

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В конец видео Пугачева вставила кадры из советской передачи «В гостях у сказки». «Здрасте, милые друзья. Мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла», — говорится в ролике сразу после рассуждений Дзюника. Таким образом исполнительница высмеяла предоставленную продюсером информацию.

Ранее Пугачева отреагировала на слухи о своем концерте в России словами «а я и не знала».

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      Мария Рюрикова
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