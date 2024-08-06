Пугачева отреагировала на слухи о концерте в России словами «а я и не знала»

Певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о своем концерте в России. Скриншот поста из личного блога артистки опубликовало издание StarHit.

Певица опубликовала скриншот публикации о якобы ее грядущем выступлении в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Надо же, а я и не знала об этом! Лишнего билетика не будет?» — подписала новость Пугачева, сопроводив пост смеющимся эмодзи. Впоследствии публикация исчезла из аккаунта исполнительницы.

Ранее появилась информация, что Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. По данным источника, в конце августа артистка на неделю приедет на родину вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении. Пугачева планирует рассмотреть площадки для планируемого шоу, отметил продюсер Сергей Дворцов со ссылкой на окружение певицы. Эту информацию опроверг муж исполнительницы, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов).