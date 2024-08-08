Россиянина осудят за призывы к терроризму под новостными постами

В Барнауле будут судить мужчину за призывы к терроризму под новостными постами

В Барнауле суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя за публичные призывы к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2021 и 2022 году в социальной сети под новостными постами обвиняемый призывал к свержению государственного строя и уничтожению инфраструктуры.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Оренбурге сотрудники ФСБ задержали 49-летнего местного жителя за поддержку запрещенного в России террористического сообщества.