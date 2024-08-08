Россиянка избила младенца и попала на видео

Жительница Махачкалы избила младенца во время онлайн-трансляции

Жительница Дагестана избила младенца и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Во время онлайн-трансляции девушка несколько раз ударила ребенка во время пеленания. «Зачем бьешь его?» — спрашивает один из зрителей в чате.

По данным канала, жительница республики употребляет наркотики и ведет аморальный образ жизни. Так, на другом видео она называет цену за вступление с ней в половую связь.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирске. Там мать избила ребенка в больничной палате в присутствии других пациентов. К выяснению обстоятельств случившегося подключились полицейские.