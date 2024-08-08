Россиянка взяла мать с дочерью в рабство и отобрала у них квартиру

Жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру

Жительница подмосковной деревни Першино взяла в рабство мать с дочерью и отобрала их квартиру в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.

В январе 2021 года двум женщинам — матери и дочери — пришлось переехать в частный дом знакомых, так как по некоторым обстоятельствам они не могли продолжать жить в собственной квартире. До августа 2023 года хозяйка жилья заставляла их оставаться у нее и принуждала к безвозмездной работе на ферме.

В апреле 2022 года знакомая семьи воспользовалась тяжелым жизненным положением потерпевших и заставила их переписать на нее принадлежащую им квартиру. Она обещала заплатить женщинам за жилье, но не сделала этого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сочи иностранец подделал свидетельство о браке и присвоил квартиру россиянки, которой нет в живых.