Волошин: бессмысленность вылазки ВСУ в Курской области говорит об агонии Киева

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область нарушает все общепризнанные нормы международного права, заявил сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин. В своем Telegram-канале он объяснил, что бессмысленность вылазки ВСУ говорит об агонии Киева.

«Ради демонстрации своим западным хозяевам хоть какой-то активности, Украина готова жертвовать жизнями и россиян, и своих граждан. Абсолютно понятно, что в ближайшее время бандиты будут разбиты и отброшены за пределы границы», — добавил он. Волошин также обратил внимание на поразительную жестокость украинских солдат, напавших на мирных жителей.

Ранее журналист Андреас Рюеш заявил, что Украина окажется в тупике после атаки на Курскую область. Он подчеркнул, что такой ход не поможет украинской армии победить в конфликте, а лишь приведет к большим потерям личного состава.

По словам Рюеша, от этой атаки Украина «больше потеряет, чем выиграет». Кроме того, по его мнению, брошенные на Курскую область силы, возможно, могли бы принести большую пользу на «шатком фронте» в Донбассе.