Следователи решили допросить главу подмосковного города

Глава подмосковного Сергиева Посада Акулов вызван на допрос в качестве свидетеля

Следователи проводят допрос главы подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова. Об этом сообщает ТАСС.

Акулов вызван на беседу с силовиками в качестве свидетеля по уголовному делу. Градоначальник не задержан. Другие детали неизвестны.

Ранее 8 августа сообщалось о задержании бывшего главы Астрахани Олега Полумордвинова по подозрению в коррупции. Вместе с ним силовики взяли начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.