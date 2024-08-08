Следователи решили допросить главу подмосковного города

Следователи проводят допрос главы подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова. Об этом сообщает ТАСС.
Акулов вызван на беседу с силовиками в качестве свидетеля по уголовному делу. Градоначальник не задержан. Другие детали неизвестны.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Ранее 8 августа сообщалось о задержании бывшего главы Астрахани Олега Полумордвинова по подозрению в коррупции. Вместе с ним силовики взяли начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.