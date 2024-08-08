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11:12, 8 августа 2024Силовые структуры

Бывшего главу российского города задержали за махинации

Силовики задержали экс-главу Астрахани Полумордвинова по делу о коррупции

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правоохранительные органы задержали бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона в своем Telegram-канале.

Вместе с экс-градоначальником силовики взяли его бывшего заместителя — начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

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По данным следствия, бывшие чиновники за денежное вознаграждение оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по работам в сфере дорожного хозяйства.

7 августа сообщалось, что суд взыскал с осужденного за взятки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других фигурантов уголовного делассвыше восьми миллиардов рублей в доход государства.

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      Любовь Ширижик
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