Бывшего главу российского города задержали за махинации

Силовики задержали экс-главу Астрахани Полумордвинова по делу о коррупции

Правоохранительные органы задержали бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона в своем Telegram-канале.

Вместе с экс-градоначальником силовики взяли его бывшего заместителя — начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

По данным следствия, бывшие чиновники за денежное вознаграждение оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по работам в сфере дорожного хозяйства.

7 августа сообщалось, что суд взыскал с осужденного за взятки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других фигурантов уголовного делассвыше восьми миллиардов рублей в доход государства.