С бывшего российского губернатора и главы фармкомпании Шпигеля взыщут миллиарды

Пензенский суд признал законным изъятие у экс-губернатора Белозерцева 8 млрд руб

Пензенский областной суд признал законным решение об обращении в доход государства свыше восьми миллиардов рублей с бывшего губернатора региона Ивана Белозерцева, главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других фигурантов уголовного дела о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба осужденных за взяточничество на решение Октябрьского районного суда Пензы от 26 января, который постановил взыскать с них солидарно восемь миллиардов 158 миллионов рублей.

Суд установил, что эта сумма была получена экс-губернатором, Шпигелем и его супругой, а также директором фирмы «Фармация» Антоном Колосковым в результате нарушения установленных законом о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении госконтрактов на поставку лекарств учреждениям здравоохранения Пензенской области в период с мая 2015-го по март 2021 года.

Решение вступило в законную силу 2 августа, отметили в пресс-службе.

25 января Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы, Шпигеля — к 11 годам. По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля и его супруги Евгении 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, супруги подарили экс-губернатору часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство их фармацевтическому бизнесу.