Сотрудник клуба в Испании применил удушающий прием и лишил туриста жизни

DM: сотрудник клуба Гран-Канарии применил удушающий прием и лишил туриста жизни

Сотрудник ночного клуба на испанском острове Гран-Канария применил удушающий прием и лишил туриста жизни. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел в ночном клубе Discoteca Chic рано утром 27 июля. 47-летнего британца нашли бездыханным на земле около заведения.

Как сообщает издание, изначально считалось, что у мужчины случился сердечный приступ после употребления наркотиков. Однако позже полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения, поговорили со свидетелями и установили, что сотрудник клуба применил против туриста прием из боевых искусств, известный как Мата-Леао, после чего тот упал на пол без признаков жизни.

32-летнего подозреваемого арестовали и отправили в местную тюрьму. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее голландский турист попал в больницу в критическом состоянии после драки у ночного клуба в Италии. Грабители напали на него и ударили ножом в грудь.

