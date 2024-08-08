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18:00, 8 августа 2024Экономика

США расширили антикитайские санкции

США запретили ввоз товаров еще пяти фирм КНР под предлогом защиты прав человека

Фото: Brian Snyder / Reuters

Власти США расширили антикитайские санкции, запретив ввоз продукции еще пяти компаний из КНР под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

В черный список попали фирмы Kashgar Construction Engineering (Group), Xinjiang Habahe Ashele Copper, Xinjiang Tengxiang Magnesium Products, Century Sunshine Group Holdings и Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings. Таким образом, американские санкции к настоящему времени затронули в общей сложности 85 компаний из Китая.

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Поводом для очередного расширения санкций США стали обвинения в адрес властей КНР в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. В частности, речь идет о якобы активной практике применения в регионе «принудительного труда» в отношении местных жителей. При этом в правительстве Китая категорически отвергают подобные подозрения в свой адрес. Тем не менее это не помешало властям США в конце декабря 2021 года ввести ограничения на импорт продукции, произведенной в СУАР.

В свою очередь, власти Китая ранее ввели санкции против шести военно-промышленных компаний из США за якобы продажи вооружений Тайваню. В стоп-лист, в частности, попали Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technology. Санкции в отношении вышеперечисленных компаний подразумевают блокировку их движимого и недвижимого имущества на территории КНР.

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      Анатолий Акулов
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