США запретили ввоз товаров еще пяти фирм КНР под предлогом защиты прав человека

Власти США расширили антикитайские санкции, запретив ввоз продукции еще пяти компаний из КНР под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

В черный список попали фирмы Kashgar Construction Engineering (Group), Xinjiang Habahe Ashele Copper, Xinjiang Tengxiang Magnesium Products, Century Sunshine Group Holdings и Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings. Таким образом, американские санкции к настоящему времени затронули в общей сложности 85 компаний из Китая.

Поводом для очередного расширения санкций США стали обвинения в адрес властей КНР в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. В частности, речь идет о якобы активной практике применения в регионе «принудительного труда» в отношении местных жителей. При этом в правительстве Китая категорически отвергают подобные подозрения в свой адрес. Тем не менее это не помешало властям США в конце декабря 2021 года ввести ограничения на импорт продукции, произведенной в СУАР.

В свою очередь, власти Китая ранее ввели санкции против шести военно-промышленных компаний из США за якобы продажи вооружений Тайваню. В стоп-лист, в частности, попали Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technology. Санкции в отношении вышеперечисленных компаний подразумевают блокировку их движимого и недвижимого имущества на территории КНР.