Стало известно о новой схеме хищения имущества на Украине

РИА Новости: в Николаеве незаконно переоформляют жилье пропавших без вести

Некоторые нотариусы в украинском городе Николаев незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести на новых собственников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.

«Николаевский нотариус и ее коллеги открыли филиалы в отелях Николаева "Никотель", "Владам" и "Урожай", где переоформляют документы на имущество с пропавших без вести на новых собственников», — рассказал источник издания.

По словам подпольщика, покровительствует хищению имущества «Мультик» — николаевский вор-авторитет, за которым стоят киевляне. Он также добавил, что у нотариуса из Николаева есть родственник в нотариальной палате Киева, содействующий осуществлению новой схемы.