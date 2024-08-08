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04:58, 8 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о новой схеме хищения имущества на Украине

РИА Новости: в Николаеве незаконно переоформляют жилье пропавших без вести

Фото: Unsplash

Некоторые нотариусы в украинском городе Николаев незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести на новых собственников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.

«Николаевский нотариус и ее коллеги открыли филиалы в отелях Николаева "Никотель", "Владам" и "Урожай", где переоформляют документы на имущество с пропавших без вести на новых собственников», — рассказал источник издания.

По словам подпольщика, покровительствует хищению имущества «Мультик» — николаевский вор-авторитет, за которым стоят киевляне. Он также добавил, что у нотариуса из Николаева есть родственник в нотариальной палате Киева, содействующий осуществлению новой схемы.

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      Марина Совина
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