Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 8 августа 2024Россия

Стало известно об открытой ВСУ охоте на жителей Суджи

Сын курского священника: дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. Об этом рассказал «Звезде» сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов, его слова телеканал приводит в Telegram.

По его словам, украинские беспилотники пытаются атаковать жителей Суджи. В результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей, сказал мужчина. О судьбе находившихся в машинах людей ему ничего не известно.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

7 августа во время обстрела Суджи отец Шестопалова укрыл людей в храме. Он также записал видео, в котором описал последствия ударов ВСУ. «Город в хлам», — сказал он на записи.

Ранее стало известно о смерти беременной жительницы Суджи. Telegram-канал Mash утверждает, что она получила несовместимые с жизнью травмы во время эвакуации из города.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет жарко». Бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область отражать атаку ВСУ

      На Украине начали призывать забронированных от мобилизации

      Колин Фаррелл рассказал о сыне с редким неизлечимым заболеванием

      Британские атлеты отказались от еды в Олимпийской деревне

      Бастрыкин поручил расследование отравление людей в столовой мясокомбината

      112-летняя женщина объяснила свое долголетие

      Белый дом рассказал о приближении к заключению сделки по Газе

      В Москве школьница попала в больницу после интимной процедуры в салоне

      Названы «непопсовые» достопримечательности Алтая

      Отец похищенной в Москве дагестанки объяснил ее избиение словами «деваться некуда было»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше