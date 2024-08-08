Стало известно об открытой ВСУ охоте на жителей Суджи

Сын курского священника: дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. Об этом рассказал «Звезде» сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов, его слова телеканал приводит в Telegram.

По его словам, украинские беспилотники пытаются атаковать жителей Суджи. В результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей, сказал мужчина. О судьбе находившихся в машинах людей ему ничего не известно.

7 августа во время обстрела Суджи отец Шестопалова укрыл людей в храме. Он также записал видео, в котором описал последствия ударов ВСУ. «Город в хлам», — сказал он на записи.

Ранее стало известно о смерти беременной жительницы Суджи. Telegram-канал Mash утверждает, что она получила несовместимые с жизнью травмы во время эвакуации из города.