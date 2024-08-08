Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку по делу о фейках

Останкинский суд Москвы заочно арестовал украинскую журналистку Янину Соколовскую по делу о фейках. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы, передает ТАСС.
В отношении 51-летней Соколовской возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти».
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