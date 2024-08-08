Сын Жириновского захотел вернуться в политику

Сын Владимира Жириновского Олег Эдельштейн захотел вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью блогеру Елене Лисовской на YouTube.
Эдельштейн рассказал о конфликте с нынешним руководством ЛДПР и отметил, что может присоединиться к партии «Новые люди».
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Сейчас внебрачный сын Жириновского состоит в основанной отцом партии, однако не исключает выхода из нее. «Если председатель ЛДПР не сменится, я буду вынужден сдать свой партбилет», — сказал он.
Ранее сын Жириновского раскрыл детали личной жизни отца. Он рассказал, что у лидера ЛДПР никогда не было жены и отметил его властность.