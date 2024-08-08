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00:01, 9 августа 2024Мир

Трамп предрек США новую Великую депрессию

Трамп заявил о приближении новой Великой депрессии в США из-за политики Байдена

Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Global Look Press

Политика администрации президента США Джо Байдена может привести к новому экономическому кризису в стране. Об этом в ходе пресс-конференции заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, трансляцию мероприятия ведет телекомпания RSBN.

По его словам, данный кризис по своим масштабам будет схож с Великой депрессией в США с 1929 по 1939 годы. Трамп подчеркнул, что на преодоление экономических проблем тогда ушли «десятилетия».

«Можно ожидать множества плохих вещей. Мы можем оказаться в депрессии подобной той, что была в 1929 году, это будет страшно», — сказал политик.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США потеряли уважение со стороны России и Китая в ходе президентства Джо Байдена. Он также в очередной раз обвинил президента США в эскалации украинского кризиса.

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      Артём Верейкин
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