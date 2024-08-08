Трое мигрантов похитили россиянина и вымогали у него деньги с помощью отвертки

В Одинцово задержали 3 мигрантов, похитивших мужчину и вымогавших у него деньги

В Одинцово сотрудники правоохранительных органов задержали трех мигрантов, которые похитили 26-летнего местного жителя и вымогали у него деньги при помощи пистолета и отвертки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, один из иностранцев связался с потерпевшим через мессенджер и под видом девушки договорился о встрече на Вокзальной улице. Когда мужчина пришел на место, злоумышленники затащили его в машину, избили и отвезли в автосервис на Южной улице, где заперли и, угрожая пневматическим пистолетом и отверткой, начали вымогать 100 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал мигрантам телефон и паспорт, а затем перевел с карты 30 тысяч рублей.

Нападавшие были задержаны по своим адресам проживания в Одинцово. Силовики изъяли у них орудия преступления, также паспорт и телефон потерпевшего. В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Все они находятся в СИЗО.

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