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15:39, 7 августа 2024Силовые структуры

Похитившая младенца под действием наркотиков россиянка арестована

В Санкт-Петербурге суд арестовал 19-летнюю девушку, похитившую младенца

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд арестовал 19-летнюю Валерию Демидову, которая похитила пятимесячного младенца из квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Подсудимой избрана мера пресечения до 4 октября. По версии следствия, 3 августа Демидова похитила пятимесячную девочку из квартиры дома на Товарищеском проспекте, а затем оставила ее на черной лестнице жилого дома на улице Кржижановского.

Похитительница была под действием наркотических веществ, пишет «Фонтанка». С биологическим отцом ребенка ее связывают романтические отношения, из-за которых она, по-видимому, пошла на преступление.

Мать девочки оставила ее с бывшим сожителем, а сама занималась переездом своих вещей к матери. Через два часа она вернулась в квартиру, но не застала там ни экс-сожителя, ни дочери. Женщина обратилась в полицию, где ей сообщили, что ребенок в больнице в состоянии средней тяжести. Девочку случайно нашел жилец дома. Похитительницу вычислили благодаря камерам видеонаблюдения.

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      Любовь Ширижик
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