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19:37, 8 августа 2024Путешествия

Турагент из Казани украла миллионы рублей у клиентов и стала им угрожать

Shot: в Казани турагент украла миллионы рублей у более 20 клиентов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Татарстане турагент украла у клиентов миллионы рублей и стала угрожать им в личных сообщениях. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, Анжела М. из Казани сотрудничает с крупными туроператорами Сoral Travel и Fun & Sun. Ранее у путешественников не возникало проблем при сотрудничестве с ней, но этим летом турагент «стала сама не своя».

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Женщина обманула более 20 клиентов, в числе которых семьи с детьми и вдова пенсионерка. Вместо того чтобы оплачивать купленные ими туры операторам, Анжела забирала деньги себе. Когда туристы просили вернуть средства и собирались обратиться в полицию, россиянка угрожала им.

«Слышь, ты, дурачок ***, ты давай прекращай это делать, иначе вообще займусь тобой конкретно, и никакие родственники не помогут. И никакой ты не опер (оперуполномоченный — прим. «Ленты.ру»), опера в Египты не ездят, понял ты меня?» — сказала турагент одному из клиентов.

Уточняется, что пострадавшие написали коллективное заявление в полицию. Ранее Анжела пообещала вернуть им деньги, но потом перестала выходить на связь.

Другой турагент продал россиянке путевку в Турцию и пошел под суд, потому что ей отказали во въезде в страну. Выяснилось, что у путешественницы был загранпаспорт с недостаточным сроком действия.

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      Мария Борисова
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