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14:47, 6 марта 2024Путешествия

Турагент продал россиянке путевку в Турцию и пошел под суд из-за одного действия

TourDom: россиянке отказали во въезде в Турцию по вине турагента

Фото: Alessio Rinella / Unsplash

Турагент продал путевку в Турцию российской туристке с недостаточным сроком действия загранпаспорта и пошел под суд. Из-за этого действия россиянка лишилась отпуска, пишет портал TourDom.

Россиянка приобрела тур в туристическом агентстве в Белгороде. Согласно правилам въезда в Турцию, российский загранпаспорт должен быть действительным в течение по меньшей мере 120 дней с момента пересечения границы. По данным издания, у путешественницы он заканчивался раньше.

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В результате по вине туроператора россиянке отказали во въезде в республику. Девушка потребовала от компании возместить стоимость путевки в добровольном порядке, однако получила отказ. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор, а затем и в суд. При этом менеджер компании рассказала, что женщина была в курсе требований Турции.

Исковые требования туристки были частично удовлетворены. С сотрудника туроператора взыскали 63,5 тысячи рублей. Отмечается, что эта сумма включает компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ в добровольном урегулировании спора.

Ранее российских туристов выдворили из четырехзвездочного отеля Tijili Benoa на Бали из-за его банкротства. Путешественников предупредили, что в гостинице отключат электричество, и попросили выехать.

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      Фариза Бацазова
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