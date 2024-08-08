В бундестаге высказались об использовании ВСУ немецких танков в России

Депутат бундестага Фебер: ВСУ может использовать немецкие танки в России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать немецкие танки на территории России. Такое мнение выразил председатель комитета бундестага по вопросам обороны от парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер, передает ТАСС.

«Передача Украине оружия означает, что Киев имеет право распоряжаться им так, как считает нужным. Это касается любой техники, в том числе немецких танков Leopard 2», — заявил депутат.

По его словам, территории как Украины, так и России являются зоной боевых действий, поэтому применение ВСУ западной военной техники на российской территории якобы «соотносится с положениями международного права».

Ранее издание The Financial Times (FT) сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall накопил рекордный портфель заказов на 48,6 миллиарда евро, поскольку продажи и прибыль крупнейшей оборонной группы Германии растут на фоне конфликта на Украине и в секторе Газа.

